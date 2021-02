Afghaans jongetje moest vluchten voor de taliban na ontmoeting met zijn idool: “We hoopten dat Messi zou doen wat Ronaldo deed”

In januari 2016 gaat een foto van Murtaza viraal. Het dan 5-jarig Afghaans jongetje draagt een blauw-witte plastic zak met ‘Messi’ en het rugnummer 10 op geschreven. Duizenden mensen delen het bericht, internationale media pikken het op. Het bereikt zelfs Lionel Messi.

De Argentijnse superster zendt twee dozen naar Murtaza’s huis. “Ik dacht dat er één doos vol speelgoed zou zitten, en een andere doos vol dollars”, vertelt papa Arif Ahmadi aan Bleacher Report, dat de familie opzocht. “Maar neen. In de dozen zat een bal en een gesigneerd shirt.”

Volledig scherm Murtaza ontving een gesigneerd shirt en bal van Messi. © AP

Geen geld, wel een mooi geschenk voor Murtaza. Toch? Wel... Het nieuws dat de familie Ahmadi een cadeau kreeg van Messi, gaat snel rond. Veel mensen geloven dat ze wél geld hebben ontvangen. “’s Nachts kwamen er mensen rond ons huis snuffelen”, aldus Arif. Het gaat zo ver dat de taliban ermee dreigt Murtaza te ontvoeren en losgeld te eisen. Dat is het sein voor de familie om asiel aan te vragen in Europa, maar dat wordt geweigerd. De familie leeft verder in angst.

Zeven maanden later nodigen officials van het WK voetbal in Qatar Murtaza uit voor een ontmoeting met Lionel Messi in Doha. Barcelona speelt daar namelijk een oefenmatch tegen Al Ahli. Het kereltje ontmoet Messi, gaat met hem op de foto en betreedt het veld aan de zijde van ‘De Vlo’. Een dag om nooit te vergeten, maar...

“We reisden af naar Doha met de hoop dat Messi hetzelfde zou doen als Ronaldo”, aldus vader Arif, die had gelezen dat de Portugese voetballer een Syrische jongen na een ontmoeting aan asiel in Spanje had geholpen. “Maar Messi deed niets voor Murtaza. Hij had meer moeten doen.”

Volledig scherm Lionel Messi met Murtaza Ahmadi. © AFP

De familie keert terug naar Afghanistan. Een belevenis rijker, maar ook niet meer dan dat. Terwijl de taliban en co er wel nog steeds van overtuigd zijn dat Messi hen een bedrag heeft toegestopt. “‘Je bent rijk nu, met al je geld van Messi’, zei iedereen tegen mij”, getuigt Murtaza. Mensen klampen de familie aan, opnieuw komen er dreigementen van een kidnapping. Hij kan niet meer naar school en moet binnenblijven.

Zijn ouders sturen hem uiteindelijk naar zijn oom in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Een jaar zou hij daar amper in het openbaar verschijnen. Maar ook in Kaboel breekt uiteindelijk de hel los: het aantal talibanaanslagen stijgt. Murtaza: “Er waren veel ontploffingen. Overal.” Zijn ouders willen hem terughalen, maar dat blijkt lange tijd geen optie. ‘t Was te gevaarlijk. Tót vorige zomer. Murtaza leeft intussen al enkele maanden terug bij zijn ouders. Nog steeds zit de schrik erin dat hij ontvoerd zal worden. Door in de media te komen, hoopt papa Arif een oplossing te kunnen vinden.

“Of ik spijt heb dat ik dat plastic Messi-shirt heb gedragen? Ik zou het opnieuw doen, want ik hou van Messi”, blikt de intussen 9-jarige Murtaza terug.

