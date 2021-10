Advocaat Maradona: “Slechte medische behandeling is oorzaak van zijn dood”

Dood MaradonaVolgens Matias Morla, de voormalige advocaat van Argentijnse voetballegende Diego Maradona, is de slechte medische behandeling die Maradona kreeg in zijn laatste levensuren de oorzaak van zijn overlijden op 25 november 2020. Dat vertelde hij na een drie uur durende ondervraging bij de openbare aanklager in San Isidro, een buitenwijk van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Morla werd er opgeroepen als getuige in het onderzoek naar Maradona’s dood.

Het Openbaar Minsterie van Argentinië startte meteen na de dood van de Argentijnse stervoetballer een onderzoek op naar zijn dood. Ze wouden achterhalen of er fouten waren gemaakt in de medische behandeling van Maradona en of er sprake was van nalatigheid. Ze stelden een medisch panel van twintig experts aan om dit te uit te zoeken.

Dat panel besloot eerder al dat Maradona ontoereikende medische zorg had ontvangen, was verwaarloosd en langdurig had geleden voordat hij overleed aan een hartaanval. Zeven leden van het medisch team rond Maradona worden al vervolgd voor (opzettelijke) doodslag en riskeren bij een veroordeling celstraffen die kunnen oplopen tot 25 jaar.

In het kader van dat onderzoek wou het Openbaar Ministerie nu de voormalige advocaat van Maradona horen. Morla vertelde dat hij Maradona voor het laatste zag negen dagen voor zijn dood: “Hij verbleef toen nog thuis, maar ik zag dat het niet goed met hem ging. Hij had plots een vreemde, robotachtige stem. Ik realiseerde me dat dit kwam door de hoeveelheid water in zijn lichaam. Het was krankzinnig dat de familie nog niet was overgegaan tot ziekenhuisopname. De artsen hadden nochtans gezegd dat hij in het ziekenhuis moest blijven. Zijn dochters hebben hem toen in de steek gelaten.”

“Er zijn ontelbare fouten gebeurd en daardoor is Diego er nu niet meer. Hij bleef maar opzwellen, totdat zijn hart ontploft is. De slechte medische behandeling is de oorzaak van zijn overlijden”, besluit de advocaat.

Matias Morla spreekt de pers toe.

Morla is, naast getuige in deze zaak, ook al een tijdje verwikkeld in een juridische strijd met Maradona’s dochters Dalma en Gianinna over de rechten op het gebruik van de merknaam ‘Maradona’. In 2015 had Maradona aan Morla het recht gegeven om zijn merknaam te commercialiseren om zo geld in het laatje te brengen voor zijn dochters, maar daar zou dus onenigheid over bestaan.

Daarnaast loopt er ook nog een procedure bij de burgerlijke rechtbank over de verdeling van Maradona’s erfenis, want naast Dalma en Gianinna erkende Maradona ook drie buitenechtelijke kinderen: Diego Junior, Jana en Diego Fernando.

Fans met een eerbetoon aan Maradona