Adnan Januzaj verlaat Real Sociedad na vijf seizoenen

Buitenlands voetbal Mario Balotelli scoort vijf doelpunten, waaronder héérlijke goal die de wereld rondgaat

Mario Balotelli heeft zijn uitstekende seizoen in de Turkse Süper Lig in stijl afgesloten. De 31-jarige Italiaan, inmiddels uitkomend voor Adana Demirspor, scoorde liefst vijf keer in de 7-0-zege tegen Göztepe. Vooral zijn laatste treffer was subliem.

7:06