Adnan Custovic wordt assistent van Ivan Leko bij Chinese Shanghai SIPG: “Het wordt een goed betaald avontuur”

Buitenlands voetbalMorgen is hij weg, Ivan Leko. Het Grote Chinese Avontuur tegemoet. Maar uiteraard kan Leko het bij Shanghai SIPG niet alleen bolwerken. Naast Edward Still zal ook Adnan Custovic (ex-Oostende, Kortrijk en Waasland-Beveren) deel uitmaken van Leko’s technische staf.

“Ik vlieg morgen naar Zürich, en zondag verder naar Shanghai. Dan moet ik twee weken in ­quarantaine, daarna beginnen de trainingen”, vertelt Leko ons. “Ik ben al volop bezig met het team te bestuderen. De voorbije weken heb ik al een pak matchen gezien. Ik kijk er echt naar uit om aan het seizoen te beginnen. Dat begint in China normaal ­gezien in de eerste week van maart, maar met heel de coronaproblematiek is er nog niets bevestigd. Na mijn quarantaine zijn er, als alles normaal verloopt, vanaf 25 januari nog zes weken voorbereiding.”

Die voorbereiding zal Leko kunnen aanvatten met een volledige staf. Zoals bekend maakt ook ­Edward Still — net als Leko tot voor kort bij Antwerp aan de slag — de oversteek, maar we vernamen dat ook Adnan ­Custovic dit weekend het vliegtuig richting China opstapt. Custovic, in het verleden in ons land aan de slag bij Kortrijk, KV Oostende en Waasland-Beveren, was het voorbije jaar assistent-bondscoach van Dusan ­Bajevic bij Bosnië. Daar liep ­vorige maand zijn contract af.

Volledig scherm Ivan Leko trekt naar China. © Photo News/HLN

Leko en Custovic (beiden 42) stonden verschillende jaren ­tegenover elkaar als speler, maar leerden ­elkaar pas echt kennen op de Pro Licence-­cursus, enkele jaren geleden. Custovic moet, net als Leko, zijn gezin in België achterlaten. “En da’s uiteraard veruit het lastigste deel aan heel dit verhaal”, vertelt hij. “Maar in het ­leven moet je soms opofferingen doen. Ik mag met Ivan samenwerken. Leren. Ik mag deel uitmaken van de tweede grootste club van ­China, in een van de grootste ­steden ter wereld. (lacht) Ik ga de Chinese Muur zien! Het wordt een avontuur. Ja, een goed betaald avontuur. Uiteraard speelt dat ook een rol.”

Naast Custovic is er nog een ­ander gezicht met een verleden in ons land dat mee richting het Verre Oosten trekt. Tomislav Rogic wordt namelijk keepers­trainer bij Shanghai. Hij was van december 2017 tot juni 2019 keeperstrainer onder Leko bij Club Brugge. De 45-jarige Kroaat (die eerder ook de doelmannen van Zenit, Shakhtar en Split trainde) zat sindsdien zonder job.

Tot slot zal ook de jonge Stevan Bates (39) deel uitmaken van de Shanghai-staf. De Serviër was tot voor kort coach van de U17 bij Partizan Belgrado.

Lees ook:

Volledig scherm Adnan Custovic © BELGA