ACHTER DE SCHERMEN. Van 45 keer op de voorpagina tot de exacte woorden van Mourinho: zo belandde Romelu Lukaku bij AS Roma

Hongersta­ken­de mama van geschorste Spaanse voetbal­voor­zit­ter Rubiales naar ziekenhuis afgevoerd

Angeles Béjar (72), de moeder van de geschorste Spaanse voetbalvoorzitter Luis Rubiales, is vandaag met spoed naar het hospitaal in haar geboorteplaats Motril gevoerd. Zij was drie dagen geleden in hongerstaking gegaan uit protest over de behandeling van haar zoon, maar leed aan een angstaanval en vermoeidheid.