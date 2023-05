AC Milan, met invaller Saelemaekers, legt Lazio met 2-0 over de knie

De Rossoneri zagen smaakmaker Rafael Leão na amper 11 minuten uitvallen met een spierprobleem, Alexis Saelemaekers kwam hem vervangen. Enkele minuten later opende Ismael Bennacer op aangeven van Olivier Giroud de score in San Siro na knullig uitvoetballen van de bezoekers. Theo Hernandez zette de Milanezen net voor het halfuur op rozen met een heerlijke uithaal. Nadien werd niet meer gescoord.

Milan tankt dankzij de triomf het nodige vertrouwen voor de heenmatch in de halve finales van de Champions League van aankomende woensdag tegen rivaal en stadsgenoot Inter. Het zal evenwel nog moeten blijken of Leao speelklaar geraakt.

In de tussenstand van de Italiaanse eerste klasse bezet Milan momenteel de vierde plaats met 61 punten, voor Inter (60), dat later op de dag de verplaatsing maakt naar AS Roma. Lazio staat tweede met 64 eenheden en kan Juventus (63) zondag nog haasje-over zien doen. De uiteindelijke top 4 kwalificeert zich voor de groepsfase van de Champions League van volgend seizoen.