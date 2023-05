AC Milan gaat pijnlijk onderuit tegen laagvlieger Spezia, misnoegde fans geven spelers veeg uit de pan

Maradona bouwt feestje in de hemel: jaar geleden stal groep boze ultra’s de Fiat Panda van coach Spalletti, nu verkeert Napels in kampioenen­tran­ce

Zou er een zinnetje op het paleis van Dries Mertens worden geklad? Zou trainer Spalletti nu zijn Fiat Panda terugkrijgen? Een vurige Zuid-Italiaanse stad verkeert in kampioenentrance. Napoli viert zijn eerste landstitel in 33 jaar in de Serie A . Zijn eerste zonder zijn Picasso, Diego Maradona. Achtergronden bij een totaal onverwachte triomf.