AC Milan en Alexis Saelemaekers aan het feest: Rossoneri veroveren eerste titel in elf jaar, medaille trainer Pioli gestolen: “Help mij hem te vinden”

Alexis Saelemaekers zal zich z’n 101ste partij in het shirt van AC Milan allicht nog lang heugen. 81 minuten stond hij in Sassuolo tussen de lijnen. Bij zijn wissel wist hij dat de scudetto een feit was. De eerste voor de rossoneri sinds 2011. Hij treedt zo in de voetsporen van Romelu Lukaku, die vorig jaar als eerste Belg de Italiaanse titel won, met stadsrivaal Inter.

Nog voor de rust was de 19de landstitel al binnen. Olivier Giroud scoorde er twee, telkens op aangeven van Leão. Franck Kessié deed er nog eentje bij. Benieuwd wat ze daar bij Chelsea van denken: in juli verkochten ze de 35-jarige Fransman nog voor een peulenschil van 1 miljoen euro. Vandaag sloot hij zijn seizoen af met elf goals en vier assists.

20 miljoen waard

En wat te denken van Saelemaekers, kampioen van Italië op z’n 22ste? In september 2020 voor 3,7 miljoen euro overgenomen van Anderlecht, nu is de Rode Duivel 20 miljoen waard. 22 keer stond hij in de basis, 14 keer mocht hij invallen; hij scoorde één goal en gaf drie assists: Saelemaekers, onder contract tot juni 2026, heeft meer dan z’n steentje bijgedragen.

Hij is niet de enige youngster die imponeerde. ­De Portugese international Leão (11 goals, 9 assists) is even oud als Saelemaekers en elk van z’n 23 miljoen euro’s waard. Leeftijdsgenoot Sandro Tonali (5 goals, 3 assist) werd in Brescia opgepikt — nu al wordt de Italiaan vergeleken met Andrea Pirlo.

Volledig scherm © AFP

Zlatan op z’n 40ste

En dan is er nog aanvaller Zlatan Ibrahimovic. Veertig jaar inmiddels en gisteren invaller voor Giroud. Maar zijn impact is nog zoveel groter dan zijn competitiestats (8 goals, 3 assists) of erelijst doen uitschijnen; al zijn twaalf landstitels (eigenlijk 14, maar de twee met Juventus zijn geschrapt door Calciopoli) behoorlijk indrukwekkend. Hij introduceerde bij zijn terugkeer uit Los Angeles in januari 2020 een winnaarsmentaliteit in de jonge kleedkamer. “Hij reanimeerde AC Milan”, zo drukte zijn manager Raiola het uit. “90 procent van Milan is Zlatan.”

Daar doet hij trainer Stefano Pioli oneer mee. Pioli kreeg in oktober 2019 het vertrouwen van clubicoon Paolo Maldini, die het sportbeleid aanstuurt. De fans dachten er het hunne van: ‘PioliOut’, tweetten ze. Hun scepsis was ingegeven door zijn cv: als trainer won hij geen platte prijs — tot nu. ‘Pioli is on fire’, zongen de uitzinnige tifosi gisteren.

In 2017 zette Inter Milaan Pioli, geprezen als een harde werker, na amper zes maanden op de keien . Vijf jaar later haalde de 56-jarige coach zijn gram. In 2021 moest Pioli nog toezien hoe Inter voor z’n neus met de titel aan de haal ging. Nu waren de rollen omgekeerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pioli bestolen tijdens titelfeest

Tijdens de viering in het stadion van Sassuolo werd Pioli zijn medaille die hij had gekregen tijdens de titelceremonie, gestolen. “Iemand heeft mijn medaille van mijn nek getrokken. Help mij om hem te vinden want het is de enige die ik heb”, riep de Italiaan op tot hulp. De organisatie van de Serie A stelde de trainer van de gloednieuwe kampioen in Italië via Twitter gerust. “Maak je geen zorgen, meneer Pioli. Morgen zullen we je een nieuwe medaille geven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Uitblinker Rafael Leão kan zijn tranen niet bedwingen. © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.