Abramovitsj geeft vermoeide indruk na alle heisa en trekt naar Rusland. Britse premier Johnson: “Zijn naam scanderen, is totaal ongepast”

Buitenlands voetbal PORTRET. Hij zegt niet de kassier van Poetin te zijn: hoe Roman Abramovich zich uit het niets opwerkte tot miljardair

Zijn voetbalclub was zijn levensverzekering. Romans Rijk is nu uit. De Engelse overheid legde beslag op Chelsea FC, de voetbalclub die oligarch Roman Abramovich (55) na negentien jaar te koop had gezet . Een direct gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne. Het levensverhaal van weesjongen die verrees uit de assen van Sovjet-Unie. Van een schimmige miljardair die in het voetbal alles won. Is de man van teflon echt de kassier van Vladimir Poetin?

10 maart