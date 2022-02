Aanhouding van United-spits Greenwood verlengd nadat vriendin hem beschuldigt van geweld en misbruik, ploegmaats en sponsors tonen afkeer

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De politie van Manchester heeft meer tijd nodig om Greenwood te ondervragen en de zaak te onderzoeken. Daarom wordt zijn aanhouding verlengd. Greenwood werd maandag gearresteerd nadat Harriet Robson foto’s op haar Instagram had gepubliceerd. Daarop waren blauwe plekken en verwondingen te zien, volgens haar door Greenwood aangebracht. Ze publiceerde ook een opgenomen spraakbericht, waarin te horen is dat de voetballer haar min of meer dwingt tot seks. "Aan iedereen die wil weten wat Mason Greenwood met me doet", schreef Robson erbij. Intussen zijn haar berichten weer verwijderd.

Volledig scherm Eén van de foto's die Harriet Robson postte op Instagram. © Instagram Harriet Robson

Manchester United reageerde in Engelse media met een korte verklaring. "We zijn op de hoogte van afbeeldingen en beschuldigingen die op sociale media circuleren. We geven verder geen commentaar totdat de feiten zijn vastgesteld. Manchester United keurt geen enkele vorm van geweld goed.” De speler staat op non-actief.

Nike zette de samenwerking met Greenwood inmiddels stop. Hij werd ook geschrapt uit het videospel ‘FIFA 22'. Meer en meer ploegmaats ‘ontvolgen’ hem ook op sociale media. Cristiano Ronaldo, Jesse Lingard, David de Gea, Paul Pogba, Edinson Cavani en Scott McTominay hebben de vriendschap op Instagram verbroken.

Hotelkamer

De 20-jarige Greenwood komt uit de jeugdopleiding van Manchester United en is dit seizoen een vaste waarde in de hoofdmacht. De aanvaller debuteerde in september 2020 in de nationale ploeg van Engeland. Enkele dagen na zijn debuut overtrad hij de coronaregels door samen met Phil Foden in Reykjavik enkele vrouwen mee te nemen naar hun hotelkamer. Bondscoach Gareth Southgate stuurde de twee jonge internationals daarop terug naar huis. Greenwood miste afgelopen zomer het EK vanwege een blessure.

Volledig scherm Mason Greenwood. © Photo News