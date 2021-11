AA Gent verliest in Cyprus, maar was al zeker van groepswinst voor de aftrap

Conference LeagueOndanks een nederlaag bij Anorthosis Famagusta is AA Gent na vijf speeldagen verzekerd van groepswinst in de Conference League. Het knappe Europese parcours van de Buffalo’s liep ondanks die eerste plaats een deukje op in Nicosia.

AA Gent mag Martin Miller een bedankje sturen. De Estse aanvaller zorgde in de late namiddag voor goed nieuws vanuit Tallinn, waar hij het enige doelpunt maakte in het duel tussen Flora en Partizan Belgrado. Die goal bezorgde de Buffalo’s de groepswinst nog voor er later op de avond één bal getrapt was in Nicosia, waar AA Gent Anorthosis Famagusta in de ogen keek.

Maar de nederlaag van Partizan had ook een keerzijde: Anorthosis behield zo zelf nog een kans op overwintering via de tweede plaats in de groep. De Cyprioten verkeerden in crisis nadat ze vorig weekend afgleden naar de negende plaats in de competitie, maar het perspectief van Europees voetbal na Nieuwjaar bezorgde hen voldoende drive om AA Gent de duvel aan te doen. Anorthosis knokte voor elke meter.

Hein Vanhaezebrouck had wijzigingen in zijn team aangekondigd. Het waren er liefst zes in vergelijking met de wedstrijd op Zulte Waregem. Onder meer Okumu, Odjidja, Nurio, Tissoudali en Depoitre kregen rust met het oog op de thuiswedstrijd van zondag tegen Standard, waarin AA Gent weer wat dichter bij de top vier wil sluipen. Hun vervangers kregen de kans om te tonen dat ze de volgende weken van waarde kunnen zijn in het drukke programma dat de Buffalo’s wacht, maar niet iedereen leek zich ten volle bewust van die kans.

Godeau was betrouwbaar in de defensie, Owusu heerste in de duels op het middenveld en Opéri was verdienstelijk, maar anderen gaven niet thuis. Helaas moeten we ook weer op dezelfde nagel kloppen wat Darko Lemajic betreft, want de bijdrage van de Serviër als targetman was bijzonder klein. Maar ook Roman Bezus deelde in de malaise. De Oekraïner bleef ver onder zijn normale niveau. Inzet genoeg, maar Bezus liep zich de ene keer vast en was de andere keer te slordig.

Even voor het halfuur werd AA Gent afgestraft voor teveel middelmaat. Net over de middenlijn had Christodoulopoulos een geniale ingeving toen hij Sinan Bolat ver voor zijn doel zag staan. Met geweldige precisie joeg hij de bal vanop ruim vijftig meter over de Gentse doelman tegen de touwen. Een doelpunt dat Anorthosis vierde alsof het zelf de groepswinst te pakken had. Sneu voor Bolat, die bij elk balcontact door het Grieks-Cypriotische publiek uitgefloten werd omwille van zijn Turkse achtergrond. Cyprus is nog steeds een verdeeld land.

Op slag van rust had Ngadeu de gelijkmaker aan de voet. De Kameroener versloeg doelman Tzur, maar Hüsbauer veegde zijn schot nog van de doellijn. Gianni Bruno dreigde kort na de pauze, maar doelman Tzur hield Anorthosis overeind. Na een uur vond Hein Vanhaezebrouck het welletjes: hij bracht Odjidja, Tissoudali, Samoise en Depoitre in om voor meer offensief gewicht te zorgen.

Anorthosis moest achteruit, maar Gent bleef te slordig in de opbouw. De Buffalo’s legden sinds eind juli een knap Europees parcours af, maar de nederlaag in Cyprus zorgde toch voor een deukje in het Gentse blazoen. Tegen dit Anorthosis hadden de Buffalo’s beter kunnen en moéten doen. Hein Vanhaezebrouck werd wel weer wat wijzer: hij weet op wie hij de volgende weken kan rekenen en van wie dat minder het geval is.

De groepswinst van de Buffalo’s betekent dat Gent doorstoot naar de laatste 16 in de Conference League én dat het na de slotwedstrijd in de groep tegen Tallinn pas in maart weer Europees aan de slag moet. Tijd om vol aan de bak te gaan in de competitie, maar zondag zullen de Buffalo’s tegen Standard beter voor de dag moeten komen dan in Nicosia.

