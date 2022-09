AA Gent mag niet mopperen met punt na matige partij in Noorwegen, Vanhaezebrouck: “Sommige spelers moeten niveau dringend opkrikken”

Een Noor moest het verschil maken bij AA Gent. Jens Petter Hauge kreeg nog eens een basisplek van Hein Vanhaezebrouck. Logische keuze. De aanvaller houdt van kunstgras én kent heel wat spelers van Molde. Hij had ook het gevoel dat deze wedstrijd hem zou kunnen lanceren bij AA Gent. Het draaide anders uit. Hauge - uitgejouwd door de 4.000 Molde-fans door zijn verleden bij concurrent Bodø/Glimt - grossierde in slordigheden en had vaak te veel tijd nodig. Een dribbel waar hij de bal meters te ver voor zich uit tikte als dieptepunt. Waar is de topspeler die twee jaar geleden een transfer naar AC Milan afdwong? “No stress. De beste Hauge komt er aan”, zei hij in een interview met deze krant. De Buffalo’s zullen toch nog wat geduld moeten uitoefenen vooraleer ze die te zien krijgen.

Was wél te zien in het Aker Stadion: een stabiele Gentse defensie. Hanche-Olsen, maar vooral Okumu en Torunarigha waren op de afspraak. En dat was ook nodig. Zelfs zonder sterkhouder Fofana - hij was ziek - kon Molde dreigen. Breivik zette Nardi, die de Europese matchen keept voor AA Gent, aan het werk.

Na een slome start kwamen de Buffalo’s geleidelijk aan beter in de match. Met Odjidja als dirigent. Hij stak Samoise diep op de rechterflank, wiens uitstekende voorzet door Cuypers over werd geduwd. Dat moest beter. Ook de Luikenaar kende een moeilijke avond. Net als één supporter van de thuisploeg, die zijn beker koffie prompt richting de Gentse dug-out gooide zonder enige reden - gelukkig niet hard genoeg om Vanhaezebrouck te raken. Afstandsschoten van Torunarigha en Castro-Montes werden nog gepareerd. 0-0 bij rust.

Quote Ik heb wat hoofdpijn. Van te roepen, denk ik. Of van het niveau van de match. Hein Vanhaezebrouck

Van Gentse kant werd de tweede helft een mager beestje. De Buffalo’s werden achteruit gedrukt door Molde, maar hielden stand dankzij Okumu en co. Voetballend kwamen zij er niet meer uit. Een spitsenwissel drong zich op - Depoitre en Lemajic vervingen Cuypers en Hauge. De lange bal dan maar? Ook zo slaagde AA Gent er niet in kansen bij elkaar te voetballen. Molde daarentegen kwam wél dicht bij de openingsgoal. Eikrem trapte over, enkele minuten later stuitte hij op een secure Nardi. De Noren ontsnapten vervolgens aan een rode kaart voor Hussain na een aanslag op de enkel van Samoise - de Finse ref Viljanen is geen topper... AA Gent mocht nog van geluk spreken dat Nardi in het slot Brynhildsen van de 1-0 hield.

Doelpunten kregen we niet. Gelijkspel na een matige wedstrijd. Geen droomstart voor AA Gent in de Conference League, wel een uitslag waar Hein Vanhaezebrouck mee zal kunnen leven.

Hein Vanhaezebrouck: “Sommige spelers moeten hun niveau dringend opkrikken”

“Ik ben blij met een punt”, bevestigde hij. “Ik heb wel wat hoofdpijn. Van te roepen, denk ik. (grijnst) Of van het niveau van de match. Voor de wedstrijd hadden we gezegd dat we vandaag misschien zonder goed voetbal een resultaat moesten halen. Molde had véél vertrouwen en wilde ook in Europa goed starten voor eigen publiek. We wisten dat we het soms moeilijk zouden krijgen, maar we moesten mentaliteit en kwaliteit laten zien. Dat laatste ontbrak. In de tweede helft ging Molde volle gas, wij kwamen er niet meer uit. We waren 15 minuten dood. Gelukkig zonder averij. Kijk, een mindere match kan eens gebeuren. Maar het is wel tijd dat sommige jongens beseffen dat ze dringend hun niveau moeten opkrikken als zij iets willen betekenen voor ons. Wij zijn AA Gent - wij willen meedoen in de competitie én Europa.”

Vooral Cuypers en Hauge waren niet op niveau. “Hugo kon op een bepaald moment alleen op doel af, maar besloot dan om alsnog af te leggen naar Kums. De verkeerde beslissing. Weg kans. Op die voorzet van Samoise moet hij zijn schot altijd kadreren. Normaal twijfelt hij nooit, nu wel. Zo ken ik Hugo niet. Hauge heeft nog tijd nodig. Al dachten wij dat dit de ideale match was voor hem. In Noorwegen, op kunstgras... Er waren een aantal fases waarin hij met zijn kwaliteiten kon uitbreken, maar dan sprong de bal plots weer ver van de voet. Misschien voelde hij ook extra druk omdat hij in Noorwegen speelde. We moeten hopen dat hij iedere week verbetert. Of ik het volste vertrouwen heb dat dat lukt? Ik ken hem nog niet lang genoeg om dat te kunnen zeggen. Wij moeten ons baseren op wat hij in het verleden heeft gepresteerd. Hij heeft hard gewerkt vandaag, maar was niet altijd even gelukkig.” Wel meteen op de afspraak was doelman Paul Nardi. “Ik ben blij met zijn komst. Roef had rust nodig en Paul heeft het fantastisch gedaan. Of Nardi zondag ook start? Dat zullen we zien.”

