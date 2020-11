6-0! Spanje verkoopt Duitsland pandoering van jewelste en plaatst zich voor Final Four

Buitenlands voetbalEen wervelend Spanje blies een onherkenbaar Duitsland weg. Zes-nul! Ferran Torres was met een hattrick man van de match. ‘La Roja’ mag zo naar de Final Four van de Nations League.

Spaanse dominantie. Anders kon de wedstrijd niet omschreven worden. La Roja greep Duitsland van bij het begin naar de keel en liet niet meer los. Neuer, die sinds vanavond Duits recorddoelman is, pareerde eerst nog een vrijschop van Ramos. Maar enkele minuten later was het wel raak. Morata kopte de openingstreffer op hoekschop staalhard binnen. Het enthousiasme spatte ervan af bij Spanje, Duitsland daarentegen zag sterretjes in Sevilla. De bezorgde blik van Joachim Löw sprak boekdelen.

Zijn ploeg slaagde er maar niet in om zich te herpakken. Integendeel. Een tweede treffer van Morata werd afgekeurd voor offside en Ferran Torres miste twee enorme kansen. Neuer stond zo stilaan in een schietkraam en moest voor de pauze nog twee keer incasseren. Manchester City-ploegmaats Torres en Rodri zetten de 3-0-ruststand op het bord. Het was de eerste keer sinds 1958 (3-6 tegen Frankrijk) dat ‘Die Mannschaft’ bij de pauze drie goals achter stond in een match met inzet. Spanje ging met een gerust gemoed rusten. Al was de spierblessure bij Sergio Ramos wel en kleine domper - in Madrid zagen ze het niet graag gebeuren.

La Roja duwde ook in de tweede helft door. Het oogde simpelweg frisser en gretiger. Olmo miste nog, even later mocht Torres op aangeven van de onzelfzuchtige Gaya zijn tweede van de avond binnen tikken. Twintig minuten voor affluiten plaatste Torres zijn derde doelpunt enig mooi buiten het bereik van Neuer. De doelman, en bij uitbreiding heel Duitsland, beleefden een verschrikkelijke avond. In het slot maakte Oyarzabal er zelfs nog 6-0 van. Het laatste fluitsignaal was voor de Duitsers een ware verlossing. Inpakken en wegwezen.

Wij geven u als afsluiter graag nog het aantal doelpogingen mee. 33 tegenover... 2.

Na Frankrijk heeft nu ook Spanje zich geplaatst voor de Final Four. Daar komen de Rode Duivels morgenavond zonder verrassingen nog bij. In groep A strijden Italië, Nederland én Polen nog om de laatste plek.

