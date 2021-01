555.237.619 euro: het duizelingwekkend bedrag dat Lionel Messi sinds 2017 verdiende bij Barcelona

Het getal staat in het groot op de front van de gerespecteerde Spaanse krant ‘El Mundo’: 555.237.619 euro. De waarde van het huidige contract van Lionel Messi, met voorsprong de bestbetaalde speler ter wereld. In november 2017 verlengde hij tot juni 2021. De cijfertjes werden daarbij stevig opgekrikt: al dan niet ‘s werelds beste voetballer moest en zou voor eeuwig in de Catalaanse stad blijven.

De cijfers van zijn contract liggen al sinds 2018 op straat, met dank aan de hackers van Football Leaks. In zijn overeenkomst zijn naast een basisloon van 71.053.856 euro bruto twee vaste bedragen opgenomen. Omdat hij toestemde met een verlengd verblijf, kreeg hij 115 miljoen euro. Daar kwam ook een loyauteitsbonus van 78 miljoen euro bovenop. Beeldrechten en een reeks prestatiegerichte bonussen stuwen het contract naar een totale waarde van 555 miljoen euro.

Dat betekent: 139 miljoen euro bruto per jaar, waarvan zo’n 75 miljoen euro netto overblijft. Of: 210.000 euro netto per dag. Op dit moment heeft de Barça-aanvoerder 92 procent van zijn contract vervuld en dus ook opgestreken. Met prestatiegerichte bonussen zou hij straks nog wat hoger af kunnen klokken.

Volledig scherm Lionel Messi. © AFP

Molensteen

‘El Mundo’ spreekt van “een faraonische contract dat Barcelona ruïneert”. Feit is dat de financiële situatie bij Barça precair is. De Covid-crisis pleegde een aanslag op het roekeloos beleid van de gecontesteerde president Bartomeu - inmiddels vertrokken. Ook de jackpotten als Champions League-winnaar bleven de laatste jaren uit. In het seizoen 2019-2020 leed de club 97 miljoen euro verlies en ook de presentatie voor 2020-2021 ziet er niet te best uit. Of hoe het grootste contract dat een voetballer ooit ondertekende nu een molensteen is.

De makkelijkste besparing is in casu ook de moeilijkste. De grootste kostenpost is ook de grootste inkomstenmagneet. Vergeet niet dat de populaire Messi sinds hij in 2005 kwam piepen de omzet van Barcelona liet exploderen. Van circa 250 miljoen euro naar bijna 1 miljard euro per jaar. Barcelona torst meer dan 1 miljard schulden, waarvan minder dan de helft bij banken. De club kan daar wel voldoende bezittingen en een sterke merkwaarde tegenover zetten. Afgelopen zomer werd al fors op de loonlast bespaard, onder andere door het vertrek van Luis Suarez, die andere grootverdiener.

Het contract van Messi loopt eind dit seizoen af. Zou het toeval zijn dat de cijfers opnieuw worden opgediept? Manchester City en PSG kijken vanop een afstandje toe. Presidentskandidaat Victor Font reageerde inmiddels op Twitter. “Messi heeft elke euro die Barcelona heeft uitgekeerd volledig verdiend. Hij heeft ons niet geruïneerd. Integendeel. Hij is de beste voetballer in de geschiedenis en we willen dat hij voor altijd bij ons blijft.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Messi. © REUTERS