5 dingen om naar uit te kijken tijdens de interlandbreak: ‘de terugkeer van God’, Ronaldo op recordjacht en Qatar in Europa

Buitenlands voetbalUiteraard volgen we de Rode Duivels de komende week met argusogen, maar de interlandbreak heeft nog meer te bieden dan onze nationale trots. Hieronder vindt u een overzicht van vijf zaken die zeker de moeite zijn om in de gaten te houden, van Zlatan Ibrahimovic en Cristiano Ronaldo tot Noa Lang en Lukas Nmecha.

De comeback van Zlatan bij Zweden

“The return of the God”. Zo omschreef Ibrahimovic himself zijn terugkeer naar de Zweedse nationale ploeg. Na een afwezigheid van bijna vijf jaar maakt Zlatan opnieuw deel uit van de selectie. Zo lyrisch de spits was toen hij zijn comeback aankondigde, zo bescheiden was hij gisteren op een persconferentie. Hij ziet zichzelf als ‘niets meer dan een stukje in de puzzel’ en eist het nummer tien waarmee hij voor zijn afscheid in 2016 speelde niet opnieuw op.

Ibrahimovic kan donderdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië voor het eerst sinds het EK van 2016 opnieuw de kleuren van zijn land verdedigen. Daarna volgt nog een duel in Kosovo en een oefenpot tegen Estland. Dat de Zweed op het veld wel een hoofdrol zal opeisen, lijkt buiten kijf te staan.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic trok na bijna vijf jaar nog eens een plunje van de Zweedse nationale ploeg aan. © AFP

Het laatste hoofdstuk van Joachim Löw

Twee weken geleden kondigde Duits bondscoach Joachim Löw aan dat hij na het EK van deze zomer afscheid neemt van Die Mannschaft. Zijn contract liep eigenlijk nog tot de Wereldbeker van 2022, maar de Duitse voetbalbond stemde er mee in om zijn verbintenis komende zomer dus al te beëindigen.

Löw was sinds 2006 Duits selectieheer en werd in 2014 wereldkampioen in Brazilië. Maar nu resten hem nog maximaal tien wedstrijden met inzet: een drieluik in de WK-kwalificatie en zeven partijen op het Europees kampioenschap, als Duitsland daar tot het einde van de rit zou gaan. Tien wedstrijden dus waarin Löw nog een stempel kan drukken, te beginnen met de kwalificatieduels tegen IJsland, Roemenië en Noord-Macedonië de komende week. Daarvoor haalde hij youngsters Jamal Musiala (Bayern München) en Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) voor het eerst bij de selectie.

Volledig scherm Joachim Löw op het WK in 2018. © REUTERS

Ronaldo op zoek naar doelpuntenrecord

Cristiano Ronaldo jaagt deze interlandbreak op een vijftien jaar oud record. Met 102 goals voor Portugal dient het record voor meest goals voor een nationaal elftal zich stilaan aan. Dat staat voorlopig nog op naam van Ali Daei, die tussen 1993 en 2006 109 keer raak trof voor Iran.

Nog zeven goals te gaan dus, met drie duels op het programma tijdens de interlandbreak. Voor het gros van de voetballers zou dat als een onmogelijke opdracht bestempeld worden, maar voor Ronaldo lijkt het niet onoverkomelijk. Zeker als je de tegenstanders van Portugal bekijkt: Azerbeidzjan en Luxemburg zijn voor CR7 mooie gelegenheden om zijn doelpuntenproductie op te krikken, met tussendoor nog een duel met Servië. Hoewel de Portugees op de top van zijn kunnen zal moeten presteren om het record de komende week nog te evenaren, lijkt het uiteindelijk slechts een kwestie van tijd.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © AFP

Europese testen voor gastland Qatar

Ook Qatar, het omstreden gastland voor de Wereldbeker in 2022, neemt deel aan de Europese kwalificaties. Ja, dat leest u goed. De Golfstraat, als gastland sowieso geplaatst voor het WK, speelt ‘officieus’ mee in Groep A van de Europese WK-kwalificatie. De Qatarese nationale ploeg werd opgenomen in de kalender en zal dus onder andere Portugal en Servië bekampen in vriendschappelijke wedstrijden.

De komende interlandbreak oefent Qatar in Hongarije tegen Luxemburg, Azerbeidzjan en Ierland. De Qatari hopen zo ervaring op te doen op een hoger niveau in aanloop naar het wereldkampioenschap in eigen land. De resultaten van die wedstrijden oefenen geen invloed uit op de rangschikking in Groep A, maar kunnen dus wel een indicatie geven van hoe sterk de nationale elf van Qatar is.

Volledig scherm Qatar bereidt zich in Hongarije voor om officieus deel te nemen in de Europese WK-kwalificatie. © Twitter: Qatar Football Association

EK voor beloften met veel bekende gezichten

In de schaduw van de WK-kwalificatie wordt in Hongarije en Slovenië de groepsfase van EK U21 afgewerkt. Voor het eerst vindt dat toernooi in twee fases plaats, want de knock-outwedstrijden staan pas vanaf eind mei op de agenda.

Uiteraard is op een Europees kampioenschap voor beloften uitkijken naar supertalenten, zoals de Duitser Youssoufa Moukoko en Eduardo Camavinga bij Frankrijk. Onze Jonge Duivels zijn dan jammer genoeg weer niet van de partij. Maar dat betekent niet dat er geen bekend volk zal rondlopen in Hongarije en Slovenië. Zes spelers van Belgische clubs, waaronder Noa Lang (Club Brugge) en Lukas Nmecha (Anderlecht), maken er hun opwachting.

Morgen kan u op deze website een uitgebreide voorbeschouwing op het EK U21 lezen.