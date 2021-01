4-0 voor Schalke 04: club van Benito Raman pakt eerste competitiezege in een jaar na hattrick van 19-jarige Amerikaan

Eerste Amerikaanse hattrick

De jonge spits, die in juli 2019 de Barça Academy in de VS verliet voor Schalke, is de eerste Amerikaan ooit die een hattrick scoort in de Bundesliga. Amine Harit zette de 4-0-eindstand op het bord. Benito Raman mocht 20 minuten voor affluiten invallen. Dankzij de zege geeft Schalke de rode lantaarn door aan Mainz, maar uit de degradatiezorgen is het nog lang niet.