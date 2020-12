22-voudig Oranje-international Jetro Willems doet opvallende bekentenis: “Als kind smokkelde ik drugs”

‘t Was bij ex-voetballer Andy van der Meijde dat Willems die ontboezeming deed. Van der Meijde, tijdens zijn carrière zowel op als naast het veld ook al van geen kleintje vervaard, bezocht Willems in het kader van zijn programma ‘Andy Niet te Vermeijde’. En dat leverde dus een opvallende onthulling op. Willems vertelt het nadat hij eerst meegaf dat hij op zijn negende samen met zijn familie op het vliegtuig stapte van Curaçao naar Nederland. Geld hadden ze niet, dus moest de familie Willems ‘creatief' zijn. Met drugs, dus. “In eerste instantie probeerden mijn ouders het mee te nemen, maar dat ging niet. Toen heb ik mezelf opgeofferd. Ik zei: ‘Doe het maar bij mij.’ Ik was toch al een beetje die gekke, en als ik dat voor mijn familie moet doen, dan doe ik dat gewoon", aldus de flankverdediger van Eintracht Frankfurt.

Gelukkig voor hem liep het goed af en die zet zou ook zijn verdere leven veranderen. “Het was voor ons het licht. Alles ging lopen, mijn ouders kregen bijvoorbeeld ook werk. Ik wilde er niets voor. Of wel, nooit meer in die situatie terechtkomen. Ik zei tegen mijn ouders: ‘Geef alles wat je mij wilde schenken maar aan mijn zus. Ik wil alleen een bal.’ Uiteindelijk heeft die bal mijn leven gered”, besluit de flankverdediger, die in 2012 op 18-jarige leeftijd basisspeler was bij Oranje op het EK in Polen en Oekraïne. Een succes werd dat niet, want onze noorderburen gingen er na drie nederlagen uit. Op clubniveau speelde Willems ook al voor Sparta Rotterdam, PSV en Newcastle.