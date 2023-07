1 miljard voor 1 jaar Kylian Mbappé? Saoedisch Al-Hilal heeft 300 miljoen euro transfersom over voor Franse superster

“Maak je geen zorgen, ik heb seks gehad met 10.000 vrouwen”: Benjamin Mendy staat opnieuw terecht wegens verkrach­ting

Nadat hij in januari grotendeels werd vrijgesproken na een proces van maar liefst zes maanden, is het voor (ex-)Manchester City-verdediger Benjamin Mendy (28) deze week allemaal herbegonnen. Omdat de juryleden toen geen uitspraak konden doen over één verkrachting en één poging tot verkrachting, vindt nu een tweede proces plaats waarin opnieuw pijnlijke details aan bod komen. Zo stelt de openbare aanklager dat Mendy na de verkrachting in 2020 opschepte tegenover het slachtoffer over het absurd aantal bedpartners dat hij heeft gehad.