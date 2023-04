"Zwitserse justitie onderzoekt overname Credit Suisse”

KIJK. Oekraïense troepen vernieti­gen volledige colonne van Russische tanks in één klap met tactische hinderlaag

Beelden gaan viraal op sociale media van de totale vernietiging van een Russische colonne van tanks. De Russische troepen rijden nietsvermoedend over het kale en dorre landschap wanneer ze plots in een hinderlaag terechtkomen. Oekraïense mariniers liggen op de loer met draagbare raketwerpers. De colonne verspreidt zich en probeert te ontsnappen, maar tevergeefs. Eén voor één worden de tanks geraakt door de raketten. Russische soldaten die de raketimpacten overleven, krijgen de loodzware opdracht om te overleven op de kale vlakte. Van de colonne blijft uiteindelijk niets meer over. De ravage is dan ook enorm.