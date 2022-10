Zwitsers vestigen nieuw wereldrecord met langste passagierstrein ooit

EU bevroor al zeventien miljard euro Russisch vermogen, aldus Eurocommis­sa­ris Reynders

De Europese Unie heeft 17 miljard euro aan Russisch vermogen bevroren in het kader van het sanctiepakket tegen Rusland. Dat heeft Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders gezegd aan de kranten van de Duitse Funke-mediagroep. "Tot nu toe zijn de tegoeden van 90 mensen bevroren, meer dan 17 miljard euro in 7 lidstaten, waaronder 2,2 miljard in Duitsland", aldus de Belg.

3:26