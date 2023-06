Zwitsers trekken naar de stembus over klimaatwetgeving

Paus Franciscus (86) heeft ziekenhuis verlaten na buikopera­tie

Paus Franciscus (86) heeft het ziekenhuis vandaag verlaten. Volgens het Vaticaan is hij zonder complicaties hersteld na zijn buikoperatie van vorige week. Dinsdag liet een woordvoerder al weten dat het goed ging met de paus en dat zijn bloedwaardes normaal waren. Hij was al terug beginnen werken in het ziekenhuis, maar mocht van de dokters nog niet staan.