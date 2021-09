Zwitsers stemmen vandaag in referendum over legalisatie homohuwelijk

Zoon van Braziliaan­se president Jair Bolsonaro besmet met coronavi­rus

24 september Eduardo Bolsonaro, zoon van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, heeft positief getest op Covid-19. Dat maakte hij vandaag op Twitter bekend. Hij is het derde met Covid-19 besmette lid van de Braziliaanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN in New York.