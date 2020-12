Zwitsers parlement keurt homohuwelijk goed, tegenstanders kondigen referendum aan

Het burgerlijk huwelijk voor iedereen is tot dusverre door beide kamers van het parlement aangenomen na een procedure van enkele jaren; het eerste ontwerp werd al in 2013 ingediend door de Groene Liberale Fractie. De aangenomen tekst stelt holebi’s in staat om te trouwen en laatstgenoemden krijgen toegang tot spermadonatie, een van de meest controversiële punten.

Tot nu toe konden paren van gelijk geslacht ‘geregistreerde partnerschappen’ aangaan die hen niet dezelfde rechten gaven als een huwelijk. "Dit is een historische overwinning voor de rechten van de LGBTIQ-gemeenschap", zei Amnesty Zwitserland in een tweet.

De vereniging Famille Arc-en-ciel, opgericht in 2010 om de belangen van homo-oudergezinnen in Zwitserland te verdedigen, heeft van haar kant al aangegeven "zich op te maken voor het aangekondigde referendum" van de UDF. "Als de tegenstanders een referendum lanceren, zijn we er klaar voor", zegt Matthias Erhardt, vice-voorzitter van de nationale commissie die begin december werd opgericht voor het referendum. "We hebben 82 procent van de bevolking achter ons en dankzij de mobiliserende kracht van de LGBT-gemeenschap, onze partnerorganisaties en de politieke partijen die ons steunen, zullen we dankzij dit succes de acceptatie van LGBT-mensen in de samenleving verder kunnen vergroten."