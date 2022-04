Zwitsers koppel omgekomen op berg tijdens lawine

Theo (18) overleefde busramp in Egypte, maar verloor zijn grootmoe­der Lucia (74): “Overal waar ik keek, zag ik mensen in brand staan. Het was erger dan horror”

“Iedereen in de bus was aan het schreeuwen, en overal waar ik keek zag ik mensen in brand staan. Tien seconden nadat ik eruit was, is de bus ontploft.” Theo Mathy is weer thuis in Sint-Stevens-Woluwe, drie dagen nadat de toeristenbus waarin hij zat van de baan werd gereden in Egypte. Hij en vijf familieleden overleefden de ramp, zijn grootmoeder Lucia Devillé stierf. Hier doet hij voor het eerst zijn verhaal: “Op die weg vallen elk jaar 7.000 doden. Ze weten dus dat het er gevaarlijk is, waarom doén ze er dan niks aan?”

16 april