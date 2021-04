Zwitsers dorp Champagne mag dorpsnaam niet gebruiken voor wijn

LIVE. Van Ranst: "Booster­vac­cins tegen varianten zullen waarschijn­lijk (twee)jaarlijks nodig zijn”

17:10 Na een wekenlange stijging, daalt het aantal overlijdens door Covid-19 opnieuw lichtjes. En er is ook goed nieuws van het Pfizer-front: vanaf 26 april gaat het aantal voorziene leveringen van vaccins de hoogte in. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.