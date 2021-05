Zwitserland ziet af van samenwerkingsverdrag met EU

LIVE. Eerste dieren krijgen coronavac­cin in Rusland -Quarantai­ne voor reizigers uit Verenigd Koninkrijk in Frankrijk

16:57 België voert een leeftijdslimiet in voor het Johnson & Johnson-vaccin, nadat een buitenlandse vrouw jonger dan 40 jaar aan het vaccin is overleden. De Europese Commissie eist intussen tegen september 300 miljoen vaccins van Astrazeneca. Het aantal patiënten dat met Covid-19 in het ziekenhuis wordt opgenomen, blijft significant dalen. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt wel nog, maar dat komt ook omdat er ook meer getest wordt. Volg al het nieuws over het coronavirus in onze liveblog.