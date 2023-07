Zwitserland strekt hand uit naar project voor Europese luchtafweer

De Zwitserse minister van Defensie, Viola Amherd, en haar Oostenrijkse collega, Klaudia Tanner, zullen op vrijdag in Bern een intentieverklaring ondertekenen om toe te treden tot Sky Shield. Dat gebeurt tijdens een regelmatig trilateraal overleg met Duitsland. Ook de Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, zal aanwezig zijn in Bern.

Elk land kan zelf bepalen in welke mate het deelneemt aan het project. Voor neutrale landen is het mogelijk aan zulke initiatieven deel te nemen. Zo kondigde ook het neutrale Oostenrijk afgelopen weekend aan te willen aansluiten. Beide landen legden hun voorbehoud als neutrale staten bovendien vast in een aanvullende verklaring. Zwitserland en Oostenrijk willen zo uitsluiten deel te nemen aan of samen te werken in “internationale militaire conflicten”.