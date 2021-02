Zwitserland keurt AstraZeneca-vaccin voorlopig voor niemand goed: “Eerst nieuwe studies nodig”

"De gegevens die ingediend en bestudeerd werden, zijn tot op heden onvoldoende om een marktvergunning te verlenen", klinkt het. "Meer studiewerk is nodig om de veiligheid, effectiviteit en kwaliteit te kunnen evalueren."

Concreet wil Swissmedic de resultaten van een fase 3-studie die momenteel loopt in Noord- en Zuid-Amerika nog afwachten. "Zodra die resultaten beschikbaar zijn, zou een tijdelijke vergunning kunnen uitgereikt worden in het kader van een zogenaamde ‘rolling review’”, aldus Swissmedic. Dat betekent dat er niet gewacht zou worden tot het complete onderzoek is afgerond.