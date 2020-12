Zwitserland 'jaagt' op meer dan 10.000 Britse skitoeristen die eigenlijk in quarantaine moeten: boete van meer dan 9.000 euro

Zwitserland zit in zijn maag met Britse skitoeristen. Meer dan 10.000 Britten zijn afgelopen week alleen al per vliegtuig in het land gearriveerd. Veel van hen willen gebruikmaken van de skimogelijkheden die het land biedt in tegenstelling tot de andere Alpenlanden waar de pistes wegens het coronavirus gesloten zijn voor toeristen. De reislustigen die na 14 december zijn gearriveerd, moeten echter in quarantaine.

Het Zwitserse ministerie van Volksgezondheid stuurde bezoekers gisterenavond een dringende oproep. "Verlaat uw kamer of uw huis niet en vermijd alle contacten." Op het negeren van de quarantainevoorschriften staat een boete tot 10.000 Zwitserse franc (9.220 euro), aldus het Zwitserse internetmedium 20min.ch en de openbare zender SRF.

Vliegtuigmaatschappijen moeten passagierslijsten inleveren bij de autoriteiten en hotels lijken gasten in hun kamers te moeten houden, schrijft de BBC. De omroep betitelt de actie als "een wat ongemakkelijke jacht: op Britse toeristen". Sommige Britten die door Zwitserse kranten werden bevraagd, hielden zich op de vlakte wanneer ze het land binnen waren gekomen, anderen toonden zich wat strijdlustiger. "We hebben hier toerisme gebracht. Verbier heeft geluk", aldus een jonge Brit over de wintersportplaats.

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika die momenteel in Zwitserland zitten, kunnen vanaf morgen wel weer naar huis. Dan staan er vluchten naar die landen gepland. Zondag werden alle vluchten van en naar het VK en Zuid-Afrika geschrapt.

Eerste vaccin toegediend

Zwitserland is overigens vandaag begonnen met het inenten van burgers tegen Covid-19, vier dagen voordat de inenting in de Europese Unie van start gaat. Een 90-jarige vrouw die in een woonzorgcentrum bij de stad Luzern woont, is volgens de regionale autoriteiten als eerste persoon ingeënt. In Zwitserland komen er elke dag gemiddeld 486 nieuwe besmettingen per miljoen inwoners bij, tegenover 218 in België.

Zwitserland had afgelopen zaterdag groen licht gegeven voor het gebruik van het vaccin van de bedrijven BioNTech en Pfizer. De eerste 110.000 doses van dat middel zouden gisteren aangekomen zijn in het ruim 8,5 miljoen mensen tellende Alpenland. Voor de distributie werd onder meer het leger ingeschakeld. Vandaag is de vaccinatiecampagne dan op meerdere plekken in het land van start gegaan.

Een 90-jarige vrouw die in een woonzorgcentrum nabij Luzern woont, werd vanmorgen als eerste Zwitserse ingeënt.

Ouderen en mensen die vanwege gezondheidsproblemen extra kwetsbaar zijn, komen eerst in aanmerking voor een inenting. Daarna volgen zorgverleners en mensen die een huishouden vormen met kwetsbare mensen.

Steeds meer Europese landen beginnen mensen in te enten met het coronavaccin van Pfizer. Het Verenigd Koninkrijk begon daar eerder deze maand mee en had toen een wereldprimeur. Servië, dat net als Zwitserland geen lid is van de EU, wil donderdag beginnen met vaccineren.

EU-burgers moeten nog even geduld hebben. De Europese toezichthouder EMA en de Europese Commissie keurden het vaccin maandag goed. Meerdere EU-lidstaten willen op 27 december gaan vaccineren. In België start de vaccinatie op maandag 28 december.

