Zwitserland houdt zondag referendum over ‘boerkaverbod’

BuitenlandNet nu we door het coronavirus verplicht mondmaskers moeten dragen, houdt Zwitserland een referendum over het verbod op gezichtsbedekking. Mondmaskers tegen corona worden echter niet geviseerd. Wel dreigt in heel het land een verbod op het dragen van een boerka of nikab. Opiniepeilingen suggereren dat de Zwitsers op 7 maart voor het verbod zullen stemmen.

Het voorstel voor het referendum dateert van voor de coronapandemie. Sinds die is uitgebarsten, moeten mensen in veel situaties verplicht een gezichtsmasker dragen omwille van gezondheidsredenen. Maar voor dit referendum werd al in 2017 voldoende steun verzameld.

Het wetsvoorstel gaat dan ook niet over een verbod tegen mondmaskers om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die zijn slechts tijdelijk, zeggen politici. Het verbod op sluiers is ook niet specifiek gericht tegen de islam. Het viseert immers ook deelnemers aan gewelddadige protesten of gemaskerde voetbalfans. Toch spreken zowel media als politici steevast over een ‘boerkaverbod’.

Uitzonderingen

“In Zwitserland is het een traditie dat je je gezicht laat zien. Dat is een uiting van onze fundamentele vrijheden ”, zegt Walter Wobmann, parlementslid voor de extreem-rechtse Zwitserse Volkspartij (SVP). “Zo'n gezichtsbedekking staat symbool voor een extreme, politieke islam die steeds prominenter wordt in Europa en die geen plaats mag krijgen in Zwitserland”, zegt hij. “We willen het verbod op een gesluierd gezicht permanent verankeren, met uitzonderingen voor bijvoorbeeld gezondheidsredenen.”

De initiatiefnemers stellen dat de bedekking symbool staat voor de onderdrukking van vrouwen, niet past in een vrije samenleving en dat een verbod de criminaliteit zou helpen bestrijden.

Tegenstanders zien het verbod niet bijdragen aan meer gelijkheid voor vrouwen en willen geen kledingvoorschriften in de grondwet. Ze vrezen ook dat een verbod op boerka’s het imago van Zwitserland als ‘anti-islamitisch’ kan versterken. Het verbod zou verdeeldheid zaaien en een vijand creëren die er niet is. Moslims zijn goed geïntegreerd in Zwitserland, klinkt het, de kans dat je iemand tegenkomst met een boerka is zo goed als onbestaande. In heel het land zouden slechts een 30-tal vrouwen een boerka dragen.

Ook de toeristische industrie is tegen het verbod. Sinds 2007 is het toerisme uit Arabische landen met 130 procent toegenomen, dus zij vrezen inkomsten te verliezen.

Minaretten

In twee Zwitserse deelstaten geldt momenteel al een boerkaverbod. Zwitserland voerde in 2009 ook een verbod op het bouwen van minaretten in.

Volgens de universiteit van Luzern maken moslims zo’n 5,2 procent uit van de 8,7 miljoen inwoners. De meeste zijn afkomstig uit Turkije, Bosnië en Kosovo.

In België geldt al sinds 2011 een wet die op openbare plaatsen het dragen verbiedt van een sluier het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt. Nederland heeft sinds 2019 een boerkaverbod en ook in landen als Frankrijk, Oostenrijk en Denemarken is het dragen ervan verboden.

