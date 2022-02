Zwitserland en Oostenrijk heffen zo goed als alle coronaregels op, ook voor toeristen

In Zwitserland gaan vanaf donderdag de meeste coronamaatregelen op de schop. Ook Oostenrijk maakt vanaf 5 maart een einde aan bijna alle coronamaatregelen. Het wordt voor buitenlanders ook makkelijker om naar Oostenrijk te reizen. De aanvullende inreisbeperkingen vervallen, wat betekent dat toeristen alleen nog in het bezit moeten zijn van een vaccinatie-, herstel- of testcertificaat.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Vanaf donderdag is het in Zwitserland niet meer verplicht om een mondmasker te dragen in winkels, restaurants, cafés en andere publieke ruimtes, maar ook op de werkvloer is dit niet meer nodig. Bovendien vervalt het advies voor telewerk en er is geen limiet meer op het aantal gasten op privébijeenkomsten. Ook is er geen maximumcapaciteit meer voor winkels en is het niet meer nodig om toestemming te vragen voor grote betogingen.

Twee maatregelen blijven wel van kracht tot eind maart, afhankelijk van de epidemiologische situatie. Zo is het mondmasker nog steeds verplicht op het openbaar vervoer en in zorgcentra. Daarnaast moeten personen die positief op het virus testen minimum vijf dagen in quarantaine. Deze maatregelen blijven om kwetsbare groepen te beschermen, zo zegt de Bondsraad.

Zwitserland heeft sinds het begin van de coronapandemie bijna 12.530 doden geregistreerd. Bijna 69 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.

Oostenrijk

Het gebruik van coronapassen in winkels, horecazaken en op veel andere plekken komt in Oostenrijk te vervallen, schrijft de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. Eerder werd al bekend dat het 2G-beleid op veel locaties vanaf 19 februari wordt verruimd naar 3G. Vanaf 5 maart is een coronapas alleen nog verplicht op risicovolle locaties zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Er komt volgens de krant ook een versoepeling van de mondmaskerplicht. Mondmaskers blijven verplicht in de zorg, het openbaar vervoer en essentiële winkels zoals apotheken en supermarkten. Op andere binnenlocaties zijn vanaf 5 maart mondmaskers alleen nog aanbevolen. Bondskanselier Karl Nehammer heeft verder bekendgemaakt dat de sluitingstijden van de horeca niet meer beperkt zullen worden en dat nachtclubs de deuren mogen openen.

Het is volgens Nehammer mogelijk om de coronamaatregelen te blijven versoepelen, omdat het aantal besmettingen in Oostenrijk afneemt en ook de situatie in de ziekenhuizen beheersbaar blijft. Het land nam vorige jaar zeer strenge maatregelen om een coronagolf te beteugelen. De beperkingen waren zwaarder dan in veel andere landen.

Er werd toen ook besloten een algemene vaccinatieplicht in te voeren. Die is afgelopen maand ingegaan. Het is niet bekend of de autoriteiten zullen overgaan op strenge controles. Momenteel is 70 procent van de Oostenrijkers gevaccineerd.

Lees ook: Ongeveer 150.000 Vlamingen hebben geen geldig Covid Safe Ticket meer