Zwitserland en NAVO willen nauwere relatie uitbouwen

Politie krijgt tientallen tips na oproep van vermoord slachtof­fer in deepfake-vi­deo

De Nederlandse politie heeft tientallen tips binnengekregen over de in 2003 in Rotterdam gedode 13-jarige Sedar Soares. Hij deed zondagavond in een deepfake-video 'zelf' een oproep op de televisie aan de dader en getuigen om zich te melden.

23 mei