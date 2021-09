Zwitserland breidt toepassingsgebied coronapas drastisch uit

Burgemees­ter Hans Bonte wil coronapas ook voor horeca en fitnessza­ken in Vilvoorde invoeren, als ze dat wensen

14:08 Brussel wil de coronapas, of het Covid Safe Ticket, invoeren in verschillende sectoren, zoals dat in Frankrijk en Italië al een tijdje het geval is. Ook Vilvoorde denkt eraan om de coronapas te verplichten voor wie onder meer de horeca of fitnesscentra wil bezoeken, als die zaken dat zelf wensen. Dat zegt burgemeester Hans Bonte aan HLN LIVE.