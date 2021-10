Zwitser (51) stuurde drie Amerikaanse huurmoordenaars naar Nederlands Limburg om Duitser te doden

Rechter schort proces in Egypte vermoorde Italiaanse student voor onbepaalde tijd op

1:20 In Rome is het proces tegen vier Egyptische veiligheidsagenten die beschuldigd worden van de moord op de Italiaanse student Giulio Regeni in 2016 na de openingszitting meteen voor onbepaalde duur opgeschort. De 28-jarige student Giulio Regeni werd in januari 2016 door onbekenden ontvoerd in Caïro. Hij deed er onderzoek naar vakbonden, een bijzonder gevoelig thema in Egypte.