Zwerfhond redt leven van baby die gedumpt werd in vuilniszak

In de Libanese stad Tripoli heeft een zwerfhond zich ontpopt tot de held van de dag door een achtergelaten baby te redden. Het meisje, dat hoogstens enkele maanden oud is, stond vol blauwe plekken en werd naar verluidt gedumpt in een vuilniszak.

Het voorval vond afgelopen woensdag plaats in de buitenwijken van Tripoli. Een voorbijganger sloeg alarm toen hij het gehuil van een baby hoorde. Al snel merkte de man op dat het gekrijs uit een vuilniszak kwam die een zwerfhond in zijn bek droeg. De voorbijganger verwittigde de hulpdiensten en de baby, een meisje van hoogstens enkele maanden oud, werd naar het ziekenhuis gebracht.

De toestand van het meisje, dat blauwe plekken over haar hele lichaam heeft, is stabiel. Het is voorlopig niet geweten door wie en wanneer ze precies is achtergelaten.

“Opzettelijk gedumpt in gevaarlijk gebied”

“Wanneer mensen hun kinderen niet meer willen, zetten ze hen meestal af aan een weeshuis of een politiebureau”, vertelt journalist Ghassan Rifi aan de krant Arab News. Maar in dit geval lijkt het erop alsof de baby opzettelijk in een gevaarlijk gebied werd achtergelaten zodat ze verslonden zou worden door de honden, klinkt het.

“De stad heeft al meermaals geprobeerd om de zwerfhonden te vergiftigen, maar dierenwelzijnsorganisaties zijn het daar niet mee eens en pleiten ervoor de dieren te beschermen.” En misschien terecht, aangezien de redding van het meisje in dit geval net aan een zwerfhond te danken is. Zodra de baby hersteld is, zal ze geadopteerd worden of in een weeshuis worden geplaatst.

Op sociale media zorgt het incident voor grote verontwaardiging. Volgens velen bewijst het voorval dat sommige dieren meer medeleven hebben dan mensen.

Tripoli, de op één na grootste stad van Libanon, heeft het hoogste armoedepercentage in een land waar ongeveer 80 procent van de bevolking arm is als gevolg van de zware economische crisis die in 2019 begon. Naarmate het land steeds verder in de armoede wegzakt, worden er ook telkens meer kinderen achtergelaten.