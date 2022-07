Zwemverbod door haai in de buurt van Barcelona: “Een van weinige soorten die mensen kan aanvallen”

De haaiensoort, de kortvinmakreelhaai of makohaai, is de snelste ter wereld en kan tot 70 kilometer per uur zwemmen. Het dier kan tussen 3,5 en 4 meter lang zijn, al zou dit exemplaar “maar” een lengte van 2,5 meter hebben. In het Middellandse-Zeegebied is de soort geclassificeerd als ernstig bedreigd.