Zwemmers gewond na meerdere aanvallen van agressieve dolfijnen

WEERBE­RICHT. Zonnige start, dan kans op buien en zelfs onweer - Morgen opnieuw tot 27 graden

We krijgen vandaag een zonnige start, maar in de loop van de dag bollen stapelwolken op en is er kans op (onweerachtige) buien, vooral ten noorden van Samber en Maas. Aan zee blijft het in de namiddag veelal zonnig, maar zijn wel windstoten mogelijk tot 55 kilometer per uur. De maxima liggen volgens het KMI tussen 19 graden op de Ardense hoogten en 23 graden in Belgisch Lotharingen.