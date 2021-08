Zwemmen in Spaanse zee eindigt in drama: Nederlander (78) overlijdt voor ogen van zijn vrouw

Zwevegem School verantwoor­de­lijk voor verdrin­king Elie (15) in Zwevegemse zwembad: “Er was onvoldoen­de aandacht voor de kinderen”

6 juli De scholengroep Rhizo is verantwoordelijk voor de verdrinking van Elie Barboza (15) uit Sint-Denijs (Zwevegem) drie jaar geleden in het zwembad van Zwevegem. Dat is het oordeel van de burgerlijke rechtbank in Kortrijk. De ouders van de autistische jongen, die een epilepsie-aanval kreeg in het water, krijgen een schadevergoeding van 31.000 euro toegekend. “Het brengt hun zoon niet terug, maar ze krijgen nu tenminste waar ze recht op hebben”, aldus hun advocaat Jan Leysen. De school nam intussen maatregelen om ongelukken te voorkomen. Leerlingen met epilepsie dragen nu een roze badmuts, zodat ze beter opvallen in het water.