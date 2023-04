Zweedse regering wil streng migratiebeleid Denemarken kopiëren

Verbran­ding van Koran in Stockholm werd gefinan­cierd door journalist met Krem­lin-ban­den

De video waarin een koran wordt verbrand in Stockholm blijkt gefinancierd te zijn door een extreem-rechtse journalist die banden heeft met het Kremlin. Dit detail is zeer opvallend, omdat de video de aansluiting van Zweden bij de NAVO bemoeilijkt. Turkije raakte immers geschoffeerd door het incident en het is net dat land dat als enige nog over stag moet gaan om Zweden en Finland toe te laten in de NAVO.