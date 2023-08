Zweedse regering wil meer kernenergie met bouw nieuwe reactoren

KIJK. Nederland­se kinderen (4 tot 14 jaar oud) onwel na eten cannabis­snoep­jes

De kinderen die zaterdag in de Nederlandse stad Den Haag onwel werden, hadden THC in hun bloed. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. THC is de werkzame stof van cannabis en zat in snoepjes die slachtoffers hadden gegeten. Zes kinderen werden daarop naar het ziekenhuis gebracht, waar de meeste het weekend doorbrachten. Inmiddels zijn alle kinderen weer thuis.