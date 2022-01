Zweedse regering verstrengt coronamaatregelen

Reizen Vlamingen in Tirol vertellen hoe Oostenrijk skiseizoen probeert te redden: “De politie contro­leert tot óp de piste”

Besmettingscijfers die razendsnel stijgen, hotels die moeten sluiten door besmettingen bij het personeel en skimonitoren die ziek uitvallen. Oostenrijk kreunt onder de omikronvariant. Toch doet het land er alles aan om het skiseizoen niet te moeten stopzetten. De maatregelen in de skigebieden worden nog verder aangescherpt en de politie controleert veel, tot óp de piste. Vlamingen Wendy Van Remoortere en Gert Geerts hebben een gastenhuis in Tirol. Ze getuigen over de strenge regels en controles bij hen in de buurt.

