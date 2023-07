Zweedse premier verhoogt waakzaamheid voor terrorisme na koranverbrandingen

Militairen bevestigen staats­greep Niger, VS blijft afgezette president steunen

De Nigeriaanse president Mohamed Bazoum is afgezet, bevestigen de militairen die in Niger de macht hebben gegrepen. In een toespraak op de nationale televisie hebben zij laten weten dat de grenzen van het West-Afrikaanse land zijn gesloten en er een avondklok is ingesteld.