Zweedse premier Stefan Löfven kondigt ontslag aan

Slachtof­fers mesaanval in Duitse Würzburg zijn overwegend vrouwen, verdachte aange­klaagd voor drievoudi­ge moord

26 juni De slachtoffers van de mesaanval in Würzburg zijn overwegend vrouwen. Dat heeft de politie laten weten. Behalve de drie doden zijn ook de meeste gewonden vrouwen. Of de vermoedelijke dader, een 24-jarige Somalische man, bewust vrouwen uitkoos als slachtoffers, is voorlopig niet duidelijk. Daarvoor is verder onderzoek nodig. De verdachte is aangeklaagd voor drie moorden en zes pogingen tot moord. Nog één persoon verkeert in levensgevaar.