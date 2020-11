Zweedse premier gaat in quarantaine

Multimedia Heb jij nog een old-school radio? Tijd om over te schakelen op DAB+

2 november Dagelijks luisteren miljoenen mensen naar Sam De Bruyn op Q-music, Eva De Roo op Studio Brussel of Peter Van de Veire op MNM. Dat doen ze nog steeds vooral via de traditionele FM-radio, maar binnen enkele jaren zal dat niet meer zo zijn. Dan schakelen we over op DAB. Maar wat is dat precies en welke toestellen kunnen dit ontvangen?