Zweedse premier “extreem bezorgd” na nieuwe aanvragen voor koranverbrandingen

Eén aanvraag is voor het verbranden van een koran voor de Iraanse ambassade op 3 augustus. De andere aanvragen gaan over het verbranden van korans op 10 augustus in de plaats Norsborg in het zuiden van provincie Stockholm en in de stad Stockholm zelf schrijft de krant, die daarbij het Zweedse dagblad ‘Svenska Dagbladet’ aanhaalt.