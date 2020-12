Zweedse die zoon jarenlang zou hebben opgesloten alweer vrijgelaten

“Trump sprak met adviseurs over gratie voor zijn kinderen”

4:00 De scheidende Amerikaanse president Donald Trump heeft met zijn adviseurs gesproken over het preventief verlenen van gratie aan zijn kinderen Donald junior (42), Ivanka (39) en Eric (36) en aan zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani, meldt The New York Times op basis van twee ingewijden. Ook zou Trump er vorige week met Giuliani over hebben gesproken.