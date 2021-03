Zweedse agenten stuiten bij politie-inval op schilderijen van Picasso, Warhol en Chagall

Nederland­se cafébazen serveren drank tijdens protestac­tie: “We moeten angstpropa­gan­da doorbreken”

2 maart Horecazaken in Nederland protesteren vandaag tegen de coronamaatregelen door hun terrasjes te openen. Hier en daar werden ook drankjes geserveerd. In Breda werd daarop al meteen een terras ontruimd door ordehandhavers. “Die boete maakt nu ook niks meer uit”, zegt een cafébaas. “We hebben al zulke grote verliezen geleden. We moeten deze angstpropaganda doorbreken.”