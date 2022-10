Zweeds Europarlementslid knipt haar af tijdens toespraak uit solidariteit met Iraanse vrouwen

Saoedische kroonprins MBS beroept zich op immuniteit in VS-rechtszaak over moord op journalist Jamal Khashoggi

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, ook wel MBS genoemd, voelt zich beschermd tegen mogelijke strafrechtelijke vervolging nu hij benoemd is tot minister-president van zijn land. Na de moord op Jamal Khashoggi, de journalist die zich kritisch uitliet over de Saoedische regering, had zijn verloofde Hatice Cengiz klacht ingediend in de VS tegen Bin Salman en anderen die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van Khashoggi.

