Zweed (20) eet uitsluitend rauwe voeding: “Een voedingsexpert zou een hartaanval krijgen bij het zien van mijn dieet”

Rusland laat schepen zinken om Krimbrug te beschermen: “Een 200 jaar oude strategie”

De Oekraïense militaire inlichtingendienst beweert dat Rusland in allerijl een plan in uitvoering brengt om de Krimbrug te beschermen, namelijk door minstens zes schepen te laten zinken. Nieuwe satellietbeelden, die u in de video hieronder kan bekijken, lijken die claim nu te bevestigen. In welke mate deze strategie met ‘blokschepen’ doeltreffend is, daarover verschillen de meningen.