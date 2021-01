Zweden overschrijdt kaap van 10.000 coronadoden, bijna geen plaats meer voor nieuwe patiënten

In Zweden is de trieste kaap van de 10.000 coronadoden bereikt. Dat meldt het Zweedse ministerie van Volksgezondheid. Vooral in de woonzorgcentra vielen de laatste tijd veel dodelijke slachtoffers.

Het land telt 10,3 miljoen inwoners. Intussen zijn er 10.185 Covid-overlijdens geteld en raakten al 518.000 mensen besmet. “Helaas verwachten we dat dat aantal nog zal oplopen als gevolg van de stijgende cijfers”, aldus Karin Tegmark Wisel als hoofd van de afdeling microbiologie. Het land telt een incidentie van 687 coronagevallen per 100.000 inwoners en is daarmee een van de zwaarst getroffen Europese landen op dit moment.

Zweden bevindt zich in een kritieke fase, want er is bijna geen plaats meer in de ziekenhuizen. Zo is 60 procent van de beschikbare bedden op intensieve zorgen intussen al ingenomen door coronapatiënten.

“Je kan mensen niet maandenlang opsluiten”

Eind september trok onze journalist Dietert Bernaers naar Göteborg. Toen klonk daar nog eerder een hoerastemming. Terwijl andere Europese landen scholen, winkels en horecazaken sloten, was er in Zweden van een lockdown geen sprake. “In een democratisch land kun je de mensen niet maandenlang opsluiten”, klonk de uitleg van staatsepidemioloog Anders Tegnell. “En als je een lockdown opheft of de maatregelen versoepelt, krijg je automatisch weer een opflakkering van het virus.”

Tegnell zette bij het begin van de crisis enkele basisregels en -aanbevelingen op papier die noodzakelijk waren én vol te houden op lange termijn: afstand houden, handhygiëne en geen bijeenkomsten van meer dan 50 mensen.

“Groepsimmuniteit nooit doel op zich”

De groepsimmuniteit is nooit een doel op zich of zelfs maar een uitgangspunt geweest van de Zweedse experten. “Dat is in het buitenland vaak zo begrepen, maar dat is fout”, zei journalist Filip Persson. “Tegnell heeft de ‘herd immunity’ van in het begin gezien als een mogelijk positief gevolg van zijn strategie. Maar ook niet meer dan dat. Als groepsimmuniteit het doel was geweest, had hij nooit de beperkende regels ingevoerd.”

De periode van de zachte aanpak is nu echter ook in Zweden voorbij. Recent werd een wetsvoorstel gestemd dat autoriteiten toelaat om extra maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.